Для комфортного досвіду в грі 14-річної давності вам знадобиться RTX 2070.

Зовсім недавно Rockstar Games порадувала гравців новиною про перенесення першої частини Red Dead Redemption на ПК. Одразу після цього в Steam було оприлюднено системні вимоги до гри, і виявилося, що вимоги до деяких компонентів комп'ютера вищі, ніж у другої частини серії.

Системні вимоги Red Dead Redemption

Мінімальні:

Операційна система: Windows 10 (64-Bit);

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 або AMD Radeon R7 360;

Процесор: Intel Core i5-4670 або AMD FX-9590;

Оперативна пам'ять 8 ГБ;

DirectX: 12;

Місце на SSD: 12 ГБ

Рекомендовані

Операційна система: Windows 10 (64-Bit);

Відеокарта: NVIDIA RTX 2070 або AMD RX 5700 XT;

Процесор: Intel Core i5-8500 або AMD Ryzen 5 3500X;

Оперативна пам'ять: 8 ГБ;

DirectX: 12;

Місце на SSD: 12 ГБ;

Системні вимоги Red Dead Redemption 2

Мінімальні:

Операційна система: Windows 7/8/8.1/10;

Процесор: Intel Core i5-2500K;

Оперативна пам'ять: 8 GB;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 або AMD Radeon R9 280.

Місце на диску: 150 GB.

Рекомендовані:

Операційна система: Windows 7/8/8.1/10;

Процесор: Intel Core i7-4770K;

Оперативна пам'ять: 12 GB;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 480

Місце на диску: 150 GB.

Звичайно ж, в очі відразу впадають вищі вимоги до відеокарти. І якщо в разі мінімальних налаштувань різниці немає, GTX 770 і GTX 960 практично рівні в продуктивності, але 700 серія вже вважається застарілою, то в рекомендованих різниця між GTX 1060 і RTX 2070 - величезна. Карта 2000 серії приблизно на 80% продуктивніша, ніж 1060. Однак у порт на ПК буде додано нативну підтримку 4К роздільної здатності, і, можливо, Rockstar складала вимоги, цілячись саме на цю роздільну здатність.

З процесорами теж вийшла цікава ситуація: у RDR2 в мінімальних стоїть Intel Core i5-2500K, а в першій частині i5-4670, чіп на два покоління вищий. Та ж картина і в рекомендованих: друга частина - i7-4770K і перша - i5-8500. Не варто звертати увагу тільки на цифру біля "i", порт першої частини вимагає процесор на чотири покоління вищий.

Однак же Red Dead Redemption займатиме всього 12 гігабайт вільного місця на диску, стільки ж вона займає на консолях. Це свідчить про те, що Rockstar не змінювала текстури всередині гри, зазвичай саме вони найсильніше впливають на розміри ігор. Ну а вимога до наявності SSD, якої не було в другій частині, вже просто повсюдна практика.

Порт Red Dead Redemption на ПК вийде 29 жовтня. Гра отримає підтримку 4К роздільної здатності та ультрашироких моніторів. Також буде додано DLSS, AMD FSR і Nvidia Frame Generation для відеокарт 4000 серії.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Sony почала продавати відновлені Playstation 5. Компанія запевняє, що всі консолі поставляються в хорошому стані.

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