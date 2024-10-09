Компанія заявляє, що всі продавані консолі в хорошому стані.

Sony запустила в продаж "відновлені" версії Playstation 5. Консолі можна купити в офіційному магазині Playstation Direct з 12-місячною гарантією.

Відновлені консолі являють собою вживане обладнання, яке було повернуто компанії з різних причин і тепер продається зі знижкою. Обладнання могло бути повернуто через несправність або просто тому, що покупець передумав і відправив його назад після відкриття коробки, що унеможливлює продаж в якості нового.

При цьому Sony гарантує хороший стан усіх консолей. Усі приставки були протестовані та пройшли ретельне очищення. "Як новенькі" свідчить слоган на сторінці в офіційному магазині компанії.

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На даний момент у продажу знаходяться відновлені консолі PS5 оригінальної версії. У США відновлена PS5 з дисководом коштує $399,99, а Digital Edition - $349,99. У Великій Британії поки доступна тільки версія з дисководом, ціна якої становить £389,99. В Україні ж купити відновлену версію консолі поки не можна.

Нагадаємо, що за інформацією інсайдерів, Sony вже обмірковує концепт Playstation 6. Можливо компанія зробить дві версії консолі, за аналогією з Xbox Series. Слабшу, але доступнішу і потужнішу, але дорожчу.

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