Нова адвенчура від внутрішньої студії Microsoft, South of Midnight, обзавелася датою релізу на Xbox Developer Direct, а разом з тим і системними вимогами.
Відразу варто зазначити, що вимоги вийшли більш ніж демократичними. Для високих налаштувань вистачить навіть молодшої моделі RTX 2060, що вийшла в 2019 році. При мінімальних налаштуваннях потрібно і того менше: GTX 1060.
Мінімальні вимоги
- ОС: Windows 10/11
- Процесор: AMD Ryzen 3 1300X / Intel i3-8100
- Відеокарта: AMD RX 580 / NVIDIA GTX 1060
- ОЗП: 12 ГБ
- Місце на диску: 55 ГБ на SSD
Рекомендовані вимоги
- ОС: Windows 10/11
- Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel i5-7600K
- Відеокарта: AMD RX 6600 / NVIDIA RTX 2060 / Intel Arc A580
- ОЗП: 16 ГБ
- Місце на диску: 55 ГБ на SSD
Реліз South of Midnight призначено на 8 квітня. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема й за передплатою Xbox Game Pass.
Раніше ми розповідали, що після того ж Xbox Developer Direct стали відомі системні вимоги DOOM: The Dark Ages. Вони виявилися не настільки жалісливими до комп'ютерів гравців.