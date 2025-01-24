У рекомендованих вимогах вказана RTX 2060.

Нова адвенчура від внутрішньої студії Microsoft, South of Midnight, обзавелася датою релізу на Xbox Developer Direct, а разом з тим і системними вимогами.

Відразу варто зазначити, що вимоги вийшли більш ніж демократичними. Для високих налаштувань вистачить навіть молодшої моделі RTX 2060, що вийшла в 2019 році. При мінімальних налаштуваннях потрібно і того менше: GTX 1060.

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10/11

Процесор: AMD Ryzen 3 1300X / Intel i3-8100

Відеокарта: AMD RX 580 / NVIDIA GTX 1060

ОЗП: 12 ГБ

Місце на диску: 55 ГБ на SSD

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10/11

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel i5-7600K

Відеокарта: AMD RX 6600 / NVIDIA RTX 2060 / Intel Arc A580

ОЗП: 16 ГБ

Місце на диску: 55 ГБ на SSD

Реліз South of Midnight призначено на 8 квітня. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема й за передплатою Xbox Game Pass.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що після того ж Xbox Developer Direct стали відомі системні вимоги DOOM: The Dark Ages. Вони виявилися не настільки жалісливими до комп'ютерів гравців.

Вас також можуть зацікавити новини: