Для високих налаштувань також знадобиться мінімум 32 ГБ оперативної пам'яті.

На минулій Xbox Developer Direct стало відомо, що новий DOOM: The Dark Ages вийде 15 травня, ігрові журналісти з Gamekult таки не збрехали про дату релізу.

Одразу після офіційного анонсу дати виходу, стали відомі й системні вимоги майбутнього шутера. З цікавого: гра вимагає обов'язкової апаратної підтримки трасування променів, тобто на відеокартах молодше RTX 20 і Radeon RX 6000. Така ж вимога була у Indiana Jones and The Great Circle, ще одного проєкту під видавництвом Microsoft, схоже, це вже новий стандарт для компанії.

Мінімальні (1080p, 60 fps, низькі налаштування графіки)

ОС: Win10 64Bit або Win11 64Bit

Процесор: AMD Zen 2 або Intel 10-го покоління з частотою від 3,2 ГГц, 8 ядрами і 16 потоками або кращий (наприклад, AMD Ryzen 7 3700X або потужніший, Intel Core i7 10700K або потужніший)

Відеокарта: NVIDIA або AMD з підтримкою апаратного трасування променів і 8 ГБ пам'яті (наприклад, RTX 2060 Super або потужніша, AMD RX 6600 або потужніша)

ОЗП: 16 ГБ

Місце на диску: 100 ГБ NVME SSD

Рекомендовані (1440p, 60 fps, високі налаштування графіки)

ОС: Win10 64Bit або Win11 64Bit

Процесор: AMD Zen 3 або Intel 12-го покоління з частотою від 3,2 ГГц, 8 ядрами і 16 потоками або кращий (наприклад, AMD Ryzen 7 5700X або потужніший, Intel Core i7 12700K або потужніший)

Відеокарта: NVIDIA або AMD з підтримкою апаратного трасування променів і 10 ГБ пам'яті або краще (наприклад, RTX 3080 або потужніша, AMD RX 6800 або потужніша)

ОЗП: 32 ГБ

Місце на диску: 100 ГБ NVME SSD

Ультра 4K (2160p, 60 fps, ультра налаштування графіки)

ОС: Win10 64Bit або Win11 64Bit

Процесор: AMD Zen 3 або Intel 12-го покоління з частотою 3,2 ГГц, 8 ядрами і 16 потоками або кращий (наприклад, AMD Ryzen 7 5700X або потужніший, Intel Core i7 12700K або потужніший)

Відеокарта: NVIDIA або AMD з підтримкою апаратного трасування променів і 16 ГБ пам'яті або краще (наприклад, NVIDIA RTX 4080 або потужніша, AMD RX 7900XT або потужніша)

ОЗП: 32 ГБ

Місце на диску: 100 ГБ NVME SSD

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що DOOM: The Dark Ages буде використовувати трасування променів для поліпшення геймплея.

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