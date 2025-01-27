Для високих налаштувань знадобиться RTX 3070.

Стали відомі системні вимоги одного з найнезвичайніших проєктів Microsoft цього року - JRPG Clair Obscur: Expedition 33.

Вимоги виявилися досить щадними до комп'ютерів гравців: для мінімальних налаштувань у 1080p вистачить зв'язки GTX 1070 Ti з Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 1600X. При цьому гра буде займати 55 Гб вільного місця на SSD.

Мінімальні (низькі налаштування, 1080p при 30 fps)

Операційна система: 64-бітна Windows 10.

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 1600X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (8 ГБ), AMD Radeon RX Vega 56 (8 ГБ) або Intel Arc A580 (8 ГБ).

DirectX 12.

Оперативна пам'ять: 8 ГБ.

Місце на диску: 55 ГБ.

Рекомендовані (високі налаштування, 1080p при 60 fps)

Операційна система: 64-бітна Windows 11.

Процесор: Intel Core i7-11700K або AMD Ryzen 5 5600X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ) або AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ).

DirectX 12.

Оперативна пам'ять: 16 ГБ.

Місце на диску: 55 ГБ.

Реліз Clair Obscur: Expedition 33 заплановано на 24 квітня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Microsoft показала системні вимоги свого нового ексклюзиву - South of Midnight.

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