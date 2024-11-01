Для комфортного дослідження Зони вистачить GTX 1080 Ti.

GSC Game World представила офіційні системні вимоги для S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Для того, щоб запустити гру вистачить комп'ютера 10-річної давності.

Мінімальні

ОС: Windows 10, Windows 11

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Оперативна пам'ять: 8 GB ОЗП

Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Місце на диску: 150 GB

Додатково: SSD

Рекомендовані

ОС: Windows 10, Windows 11

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативна пам'ять: 16 GB ОЗП

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Місце на диску: 150 GB

Додатково: SSD

Для комфортної гри на високих налаштуваннях вистачить комп'ютера з GTX 1080 Ti або RTX 2070 Super, що досить демократично, обидві відеокарти вже вважаються застарілими. У той же час, гра займатиме цілих 150 ГБ вільного місця, з урахуванням вимоги до наявності SSD, це може стати серйозною проблемою для багатьох гравців.

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series. Крім того, сиквел буде доступний у підписці Xbox Game Pass з першого дня релізу.

Відео дня

Нагадаємо, що нещодавно технічний директор GSC запевнив, що компанія провела серйозну роботу над рушієм Unreal Engine 5, який використовується в S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Тепер гра працює набагато стабільніше, ніж інші проєкти, створені на UE5.

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