Реліз гри відбудеться 25 жовтня, зокрема відразу в сервісі підписки Game Pass.

Видавництво Activision представило на суд публіки launch-трейлер Call of Duty Black Ops 6, присвячений близькому виходу очікуваного шутера. У ролику нам показали геймплейні кадри з вибухами, поїздками на мотоциклах і зомбі.

За розробку сюжетної кампанії відповідала Raven Software (Black Ops Cold War, Singularity). Багатокористувацьку складову і режим "Зомбі" довірили студії Treyarch. В онлайні на старті буде 16 карт – 12 основних і ще 4 для режиму Strike.

Дія Call of Duty: Black Ops 6 відбувається на початку 1990-х років незабаром після закінчення Холодної війни. Творці гри описують її як шпигунський трилер з "мозголомним сюжетом у найкращих традиціях Black Ops, не скутий жодними правилами".

Одним із головних нововведень Black Ops 6 стане система пересування під назвою Omnimovement, яка дасть змогу плавно і реалістично бігати, ковзати і пірнати в будь-якому напрямку – як герой Max Payne. А ще це перша Call of Duty, яка потребуватиме постійного підключення до мережі навіть для одиночної кампанії.

Реліз шутера заплановано на 25 жовтня. До списку цільових платформ входять ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One і Xbox Series S/X. Уперше в серії нова Call of Duty вийде одразу в сервісі підписки Game Pass.

Раніше УНІАН публікував календар найочікуваніших ігрових релізів жовтня. Крім Call of Duty цього місяця кожен знайде собі щось до смаку – від масштабних RPG і атмосферних пригод до сурвайвл-хоррорів та інтерактивного кіно.

А Steam розповідав про найпопулярніші збірки ПК серед геймерів восени 2024 року. GeForce RTX 3060 залишається найпоширенішою картою, але в спинку їй дихає RTX 4060.

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