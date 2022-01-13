Багатокористувацький космічний симулятор Star Citizen анонсували ще в 2012 році. За минулий час гру і її самостійну сюжетну кампанію Squadron 42 встигли неодноразово відкласти. Бюджет проекту формується на основі пожертвувань від користувачів. Станом на січень 2022 року він становить майже $430 мільйонів, і ця цифра постійно зростає. Правда, через регулярні перенесення розробникам з Cloud Imperium Games довелося судитися з вкладниками, які вимагали повернути їм гроші. Зараз у Star Citizen немає конкретних термінів релізу, проте нещодавно з'ясувалося, що гра може затриматися до 2027 року.
Такий висновок напрошується з інтерв'ю головного операційного директора Cloud Imperium Карла Джонса виданню MCV. За словами керівника, манчестерський підрозділ компанії хочуть розширити до тисячі співробітників. Цей план реалізують в 2027 році, а до зазначеного періоду студія буде розробляти величезну космічну ММО, тобто Star Citizen. Виходить, що фінальна версія проекту ще далека від релізу.
Інформація про Squadron 42
- Згідно із заявою Карла Джонса, голова Cloud Imperium Кріс Робертс все більше часу проводить з командою творців сюжетної кампанії.
- Розробникам знадобиться ще рік або два для завершення Squadron 42, однак це приблизні терміни. За словами, головного операційного директора, гра "буде готова, коли буде готова".