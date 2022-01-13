Самостійна сюжетна кампанія гри повинна з'явитися раніше.

Багатокористувацький космічний симулятор Star Citizen анонсували ще в 2012 році. За минулий час гру і її самостійну сюжетну кампанію Squadron 42 встигли неодноразово відкласти. Бюджет проекту формується на основі пожертвувань від користувачів. Станом на січень 2022 року він становить майже $430 мільйонів, і ця цифра постійно зростає. Правда, через регулярні перенесення розробникам з Cloud Imperium Games довелося судитися з вкладниками, які вимагали повернути їм гроші. Зараз у Star Citizen немає конкретних термінів релізу, проте нещодавно з'ясувалося, що гра може затриматися до 2027 року.

Такий висновок напрошується з інтерв'ю головного операційного директора Cloud Imperium Карла Джонса виданню MCV. За словами керівника, манчестерський підрозділ компанії хочуть розширити до тисячі співробітників. Цей план реалізують в 2027 році, а до зазначеного періоду студія буде розробляти величезну космічну ММО, тобто Star Citizen. Виходить, що фінальна версія проекту ще далека від релізу.

Інформація про Squadron 42

Згідно із заявою Карла Джонса, голова Cloud Imperium Кріс Робертс все більше часу проводить з командою творців сюжетної кампанії.

Розробникам знадобиться ще рік або два для завершення Squadron 42, однак це приблизні терміни. За словами, головного операційного директора, гра "буде готова, коли буде готова".

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