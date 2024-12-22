Виявляється, Білий Вовк не прожив ще й 100 років.

Багатьом фанатам всесвіту "Відьмак" було цікаво, скільки ж насправді років уже живе Геральт із Рівії. У нещодавній книзі про відьмака "Перехрестя воронів" Анджей Сапковський дав відповідь на це запитання.

Насправді Геральт не настільки старий, як усі звикли думати. Остання книга розкрила, що Білий вовк народився в 1211 році, тож на момент початку The Witcher 3 йому 61 рік.

Багато хто думав, що Геральту під сотню років, якщо не більше. На це натякала репліка Весеміра у "Відьмак 3" про те, що відьмак живе вже майже століття, а також факт, що невідомо, скільки в теорії можуть прожити мисливці на чудовиськ.

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Однак читачі книг про відьмака вже знали, що Геральт значно молодший за той вік, що йому приписують. У книжці "Вежа Ластівки" Йенніфер з Венгерберга згадує, що їй 94 роки, Геральт же зазначає, що він значно молодший, хоч і не уточнює, наскільки саме. Але зараз ми знаємо, що відьмак молодший від чарівниці на 38 років, на момент початку третьої частини гри Йенніфер уже 99 років.

Раніше ми розповідали. що Цирі у "Відьмак 4" втратила частину своїх здібностей. Розробники пішли на такий крок, щоб збалансувати персонажа, як геймплейно, так і сюжетно.

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