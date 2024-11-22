Реліз книги відбудеться в перший день зими.

Наступна книга в літературній сазі "Відьмака" отримала назву "Перехрестя воронів". Цього разу Анджей Сапковський вирішив розповісти історію молодості Геральта з Рівії.

Опис книги розповідає про Геральта як про ідеаліста, який, озброївшись двома мечами, йде рятувати всіх слабких і пригноблених. Але зіткнувшись із реальністю, його ідеали не витримують, і він поступово стає тим Білим Вовком, якого ми знаємо з основної саги.

Озброєний двома рунічними мечами, Геральт б'ється з монстрами, рятує невинних дівчат і допомагає нещасним закоханим. Він намагається завжди і скрізь слідувати неписаному кодексу відьмачого цеху, який йому передали вчителі та наставники. Але, як завжди, життя сповнене розчарувань, тому іноді юнацький ідеалізм стикається з реальністю.

Сапковський закінчив писати книгу ще в серпні, пролог книги сьогодні опублікували в польському журналі Nowa Fantastyka. Повноцінний паперовий реліз відбудеться 29 листопада, на електронні читалки "Перехрестя воронів" загляне вже 1 грудня. Але все це зрозуміло польською, переклади з'являться вже наступного року.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що ключові розробники The Witcher 3: Wild Hunt зараз працюють над новою Fable. Журналісту Windows Central вдалося подивитися на альфа-білд гри і вона дуже нагадує пригоди Геральта з Рівії.

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