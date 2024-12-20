Однак куди поділися сили відьмачки - так просто не пояснити.

Коли стало відомо, що Цирі буде новим головним героєм в ігровій серії The Witcher, чимало гравців занепокоїлися, що через свої здібності Старшої крові відьмачка стане "Мері С'ю", тобто всемогутнім персонажем, який під час сюжету не матиме справу з жодними проблемами чи труднощами. Однак розробники "Відьмак 4" поспішають запевнити, що вони від такого застрахувалися.

В інтерв'ю виданню Games Radar виконавча продюсерка четвертої частини Мальгожата Мітренга розповіла, що між подіями The Witcher 3 і прийдешньою новинкою з Цирі щось сталося, і вона втратила частину своїх сил. Продюсерка заявила, що вони знайшли цьому таке пояснення, яке не порушить ні книжковий, ні ігровий лор:

"Між тим, як наприкінці попередньої гри вона була надзвичайно сильна, і тепер із тим набором умінь, який ми показали в трейлері... щось сталося. Нам довелося постаратися, щоб пояснити це, але ми з величезною повагою ставимося до лору, як до книжок, так і до того, що увійшло до наших попередніх ігор."

Мітренга розповіла, що збалансувати сили Цирі було першочерговим завданням при створенні "Відьмак 4": "Це було одне з перших питань, на яке ми знайшли відповідь, і саме завдяки йому ми змогли створити цю оригінальну історію, яка починається з The Witcher 4."

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Раніше Мальгожата Мітренга натякнула, що в The Witcher 4 повернеться Гвінт як міні-гра.

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