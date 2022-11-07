У 2023 році Sony збирається випустити нову версію PlayStation 5 зі зміненим дизайном. Це буде консоль в умовному варіанті Slim, хоча японська компанія напевно обійдеться без цієї приставки в назві.
Такою інформацією поділилися журналісти видання The Leak з посиланням на власні джерела. Підтвердження від Sony або хоча б інших перевірених інсайдерів поки не надходили, тому відомості варто сприймати в якості чуток. За даними порталу, в новій версії PS5 застосовується термозбіжна обробка. Саме вона дозволяє зменшити розмір консолі.
Пристрій споживає менше напруги, що знижує кількість виробленого тепла. А раз так, то систему охолодження можна зробити більш компактною.
Ще одна зміна в зовнішньому вигляді — відмова від підставки в горизонтальному положенні. Тобто Sony якось модифікує бічні насадки, щоб консоль вдавалося без проблем перевертати в лежаче положення. В цілому компанія збирається підвищити енергоефективність PS5 і поліпшити теплопровідність. Це одночасно дозволить заощадити на виробництві та доставці, адже консоль зменшиться в розмірах.
За даними журналістів, виробництво нової PlayStation 5 почнеться в другому кварталі 2023 року, а випуск — в третьому. Однак чутки стосуються ранніх планів компанії, які можуть змінитися.
Що відомо про нові варіанти PS5
- Інсайдер Tez2, який спеціалізується на Іграх Rockstar Games, повідомив, що до кінця 2022 року студії отримають комплекти розробників Pro-версії PS5. Це буде вдосконалена консоль з більш високими технічними показниками.
- Раніше довірений інсайдер Том Хендерсон писав про випуск нової PS5. Вона з'явиться на полицях магазинів в 2023 році і буде мати знімний дисководо. Однак комплектуючі PlayStation 5 залишаться попередніми, а значить — ціна не повинна сильно змінитися.
- Джерела Хендерсона нічого не чули про Pro-версії. А згадана PS5 зі знімним оптичним приводом не має до них відношення. І раз ця консоль вийде в 2023-му, то інсайдер припускає, що потенційні PlayStation 5 Pro і Xbox Series Pro з'являться не раніше 2024-го.
- У травні на одній з конференцій компанія TCL Technology розповіла про реліз нових консолей Sony і Microsoft в 2023-2024 році. Вони будуть оснащені графічним процесором RX7700XT.