Це буде умовна Slim-версія, але компанія навряд чи так назве консоль.

У 2023 році Sony збирається випустити нову версію PlayStation 5 зі зміненим дизайном. Це буде консоль в умовному варіанті Slim, хоча японська компанія напевно обійдеться без цієї приставки в назві.

Такою інформацією поділилися журналісти видання The Leak з посиланням на власні джерела. Підтвердження від Sony або хоча б інших перевірених інсайдерів поки не надходили, тому відомості варто сприймати в якості чуток. За даними порталу, в новій версії PS5 застосовується термозбіжна обробка. Саме вона дозволяє зменшити розмір консолі.

Пристрій споживає менше напруги, що знижує кількість виробленого тепла. А раз так, то систему охолодження можна зробити більш компактною.

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Ще одна зміна в зовнішньому вигляді — відмова від підставки в горизонтальному положенні. Тобто Sony якось модифікує бічні насадки, щоб консоль вдавалося без проблем перевертати в лежаче положення. В цілому компанія збирається підвищити енергоефективність PS5 і поліпшити теплопровідність. Це одночасно дозволить заощадити на виробництві та доставці, адже консоль зменшиться в розмірах.

За даними журналістів, виробництво нової PlayStation 5 почнеться в другому кварталі 2023 року, а випуск — в третьому. Однак чутки стосуються ранніх планів компанії, які можуть змінитися.

Що відомо про нові варіанти PS5

Інсайдер Tez2, який спеціалізується на Іграх Rockstar Games, повідомив, що до кінця 2022 року студії отримають комплекти розробників Pro-версії PS5. Це буде вдосконалена консоль з більш високими технічними показниками.

Раніше довірений інсайдер Том Хендерсон писав про випуск нової PS5. Вона з'явиться на полицях магазинів в 2023 році і буде мати знімний дисководо. Однак комплектуючі PlayStation 5 залишаться попередніми, а значить — ціна не повинна сильно змінитися.

Джерела Хендерсона нічого не чули про Pro-версії. А згадана PS5 зі знімним оптичним приводом не має до них відношення. І раз ця консоль вийде в 2023-му, то інсайдер припускає, що потенційні PlayStation 5 Pro і Xbox Series Pro з'являться не раніше 2024-го.

У травні на одній з конференцій компанія TCL Technology розповіла про реліз нових консолей Sony і Microsoft в 2023-2024 році. Вони будуть оснащені графічним процесором RX7700XT.

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