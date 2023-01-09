Sony почне реалізовувати консоль з двома котроллерами.

PlayStation 5 зараз продається в двох варіантах — стандартному і без оптичного приводу. Всі вони реалізовуються в комплектації з одним контролером і іграми, якщо мова про спеціальні видання. Але скоро, якщо вірити журналістам, в магазинах з'явиться новий варіант PS5 — відразу з двома DualSense.

Такою інформацією з посиланням на власні джерела поділилося німецьке видання WinFuture. За даними порталу, і стандартна, і версія без дисковода отримають комплектацію з двома контролерами. Репортери також назвали номери нових ревізій — CFI-1216A і CFI-1216B.

PlayStation 5 з додатковим контролером DualSense з'явиться в продажу ближче до кінця січня, але точна дата поки невідома. Те ж саме стосується рекомендованої роздрібної вартості. Sony озвучить її після офіційного анонсу, але в магазинах точно буде націнка, адже дефіцит PS5 все ще зберігається.

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В Україну нові комплекти PlayStation 5 не надійдуть. Sony припинила завозити свою продукцію після повномасштабного вторгнення Росії, і поки роздумує над поверненням на наш ринок.

Інформація про нову PS5

Довірений інсайдер Том Хендерсон неодноразово розповідав про випуск нової версії PlayStation 5 в 2023 році. Вона буде володіти знімним дисководом і, відповідно, зменшеними розмірами.

Анонс консолі відбудеться в першій половині 2023-го, а продажі почнуться у вересні.

Реліз нової версії PS5 допоможе Sony заощадити на виробництві та логістиці. При цьому технічні характеристики залишаться без змін.

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