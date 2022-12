Sony розповіла про випуск на ПК ще двох ексклюзивів PlayStation

Мова про Returnal і The Last of Us Part I.

Sony не обійшла стороною церемонію нагородження The Game Awards. Компанія не тільки представила доповнення до Horizon Forbidden West, але і оголосила про запуск на персональних комп'ютерах ще двох ексклюзивів PlayStation. Йдеться про Returnal і The Last of Us Part I. Про реліз останньої на ПК стало відомо відразу після анонсу раніше в цьому році, але зараз оголосили точну дату. Гра стане доступна на персональних комп'ютерах 3 березня 2023 року. Попередні замовлення The Last of Us Part I вже стартували. Ціна в Steam і Epic Games Store становить 1699 гривень. За передзамовлення передбачені додаткові ресурси і деталі для поліпшення зброї. А ось запуск Returnal офіційно підтвердили тільки на TGA 2022. Правда, до заходу файли гри неодноразово помічали в Steam, та й інсайдери стверджували, що проект все ж загляне на персональні комп'ютери. Точна дата виходу "рогалика" Housemarque на ПК поки не розголошується. Обидві ігри отримали короткі трейлери з нарізкою видовищних кадрів, а на сторінці Returnal в Steam з'явилися системні вимоги. У мінімальних значаться Intel Core i5-6400 або AMD Ryzen 5 1500X, 16 Гбайт ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) або AMD Radeon RX 580 (8 Гбайт). А для комфортної гри знадобляться Intel i7-8700 або AMD Ryzen 7 2700X, 32 Гбайт ОЗУ, NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 Гбайт) або AMD RX 6700 XT (12 Гбайт). Ремейк The Last of Us — основні подробиці Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

