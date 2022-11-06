Редактор порталу Windows Central також розповів, коли Blizzard Entertainment офіційно оголосить дату релізу.

Diablo 4 анонсували ще на BlizzCon 2019, проте дата релізу гри як і раніше невідома. Blizzard Entertainment мовчить, але в індустрії багато інсайдерів. Один з них — редактор видання Windows Central Джез Корден, який спеціалізується на діяльності Xbox. У своєму новому матеріалі журналіст розповів, коли вийде Diablo 4.

За даними джерел інформатора, очікувана екшен-RPG з'явиться на прилавках магазинів у квітні 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Офіційно дату запуску розкриють на The Game Awards 2022. Про це вже писали на Reddit, а Корден отримав підтвердження власними каналами. На церемонії нагородження також оголосять терміни відкритих бета-тестувань Diablo 4.

Відразу після події Blizzard розпочне активну рекламну кампанію гри. Студія відкриє попередні замовлення та анонсує фізичне видання. Бонусом за попереднє замовлення буде доступ до одного з бета-тестів.

Відео дня

Корден також підтвердив, що в Diablo 4 планують реалізовувати свіжий контент за допомогою сезонних оновлень. А додаткова монетизація гри включає мікротранзакції, які дозволяють обзавестися косметичними предметами. Правда, раніше Blizzard офіційно про це згадувала, тому інсайдер лише в черговий раз нагадав про наміри розробників.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона отримала свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, випадкові події і безліч квестів. Для подорожей локаціями можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

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