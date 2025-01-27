Гра отримала 71 бал на Metacritic.

Ігрові журналісти поділилися своїми першими враженнями про Sniper Elite: Resistance, новий спін-офф популярної серії тактичних шутерів від третьої особи, який розробляє студія Rebellion. Незважаючи на низку цікавих ідей, багато рецензентів відзначають, що гра багато в чому відчувається як розширення Sniper Elite 5, що викликає змішані почуття.

За словами оглядачів PC Gamer, Sniper Elite: Resistance продовжує дух класичних фільмів про Другу світову війну, пропонуючи гравцям роль нового героя: британського солдата Гаррі Хокера, який об'єднується з французьким Опором для боротьби з нацистами.

Кампанія складається всього із семи місій, проте вони великі, різноманітні та потребують близько 90 хвилин на проходження кожної. Ігровий процес зосереджений на стелсі та снайперських вилазках, доповнюючись деякими механіками, натхненними серією Hitman, як-от використання оточення і творчі методи усунення цілей.

Відео дня

Однак журналісти з Wccftech критикують гру за брак нових механік. Resistance пропонує гравцям ті самі інструменти та підходи, що й Sniper Elite 5, але майже без значних поліпшень.

Візуально гра має прийнятний вигляд, але не вражаючий, особливо на тлі сучасних проєктів. Проте варіативність підходів до місій і можливість повної кастомізації зброї отримують похвалу, а система Kill Cam, що показує анатомічні наслідки точних пострілів, залишається однією з найбільш впізнаваних рис серії.

Видання Polygon також відзначає проблеми гри. Незважаючи на те, що Sniper Elite: Resistance заявляє в назві акцент на взаємодії з французьким Опором, журналісти вважають, що ця тема розкрита поверхнево. Завдання Опору представлені через прості випробування на час, а самі бійці рідко з'являються в основній кампанії. Ба більше, баги в місіях, слабкий ШІ та повторення локацій з попередніх ігор викликають розчарування.

Найбільш спірною частиною Resistance став головний герой - Гаррі Хокер. PC Gamer називає його "найнуднішим протагоністом за останні роки", критикуючи за недоречні жарти і повторювані репліки, які швидко починають дратувати. Деякі рецензенти навіть стверджують, що персонаж попередніх ігор, Карл Фейрберн, порівняно з ним виглядає харизматичним.

На момент написання статті, у Sniper Elite: Resistance 71 бал на Metacritic, заснований на 20 рецензіях.

Реліз Sniper Elite: Resistance заплановано на 30 січня. Гра вийде на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а також і на старому поколінні: Playstation 4 і Xbox One.

Раніше ми розповідали про перші враження журналістів від Sid Meier's Civilization VII. Оглядачі залишилися в захваті від класичної формули серії, але поки не розуміють, як добре працюватимуть нові механіки.

Вас також можуть зацікавити новини: