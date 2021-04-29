Засновник Wargaming Віктор Кислий привітав "новобранців".

Сьогодні командна багатокористувацька онлайн-гра World of Tanks вийшла в цифровому сервісі Steam.

Трейлер World of Tanks

У Wargaming зазначили, що гравці, які використовують стандартну і Steam-версії, зможуть битися разом. Але зайти у World of Tanks через Steam вийде тільки у користувачів нових акаунтів, зареєстрованих на цій платформі. При цьому новачки отримають доступ до усього контенту World of Tanks, включаючи десятки локацій, різні режими та івенти, а також великий парк важкої техніки, представлений у п'яти класах.

"Я пишаюся тим, що World of Tanks вже більше 10 років робить наших гравців щасливими. "Танки" — вже давно не просто гра. Це улюблене хобі мільйонів людей по всьому світу, які за ці роки утворили неймовірно згуртовану спільноту. Мені приємно бачити, як зростає армія шанувальників нашої гри, і я радий вітати новобранців зі Steam», — заявив CEO компанії Wargaming Віктор Кіслий.

Нагадаємо, що за 10 років існування World of Tanks у грі зареєструвалося понад 160 мільйонів користувачів. З них 8 мільйонів українських "танкістів". Раніше в консольну версію WoT додали танки другої половини і кінця XX століття. Це стало одним з найбільших оновлень гри.

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Автор: Сергій Коршунов