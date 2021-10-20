Один з найважливіших PS4-ексклюзивів з'явиться на ПК.

В Steam без зайвих попереджень з'явилася сторінкаGod of War 2018 року випуску. Це означає, що Sony вирішила випустити на персональних комп'ютерах один з найбільш відомих і важливих ексклюзивів PlayStation 4. На площадці Valve також присутня ціна і точна дата виходу проекту.

Реліз God of War на ПК відбудеться 14 січня 2022 року. Гра обійдеться покупцям в 1199 гривень. Творцем порту значиться Santa Monica Studio, але напевно їй допомагала недавно придбана Sony студія Nixxes Software. На сторінці в Steam присутній перелік особливостей ПК-версії:

Підтримка надширокої роздільної здатності;

Покращена графіка і вибір налаштувань;

Нативна роздільна здатність 4К;

Технології DLSS і Reflex від NVIDIA;

Можливість налаштувати управління під себе.

Після появи сторінки в Steam Sony опублікувала трейлер ПК-версії God of War. У ролику показали видовищні моменти за участю головних героїв і згадали про нагороди проекту. Він завоював безліч титулів "Гра року", включаючи головний приз на The Game Awards 2018.

Трейлер God of War для персональних комп'ютерів

God of War — головні подробиці гри

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратос, який б'ється з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його сином — одна з центральних тем у сюжеті. Разом їм потрібно піднятися на найвищу гору, яка є в дев'яти світах з скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

Автор: Назар Степорук