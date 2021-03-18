Забрати дев'ять інді-хітів можна буде з 26 березня, а постапокаліптичний екшен від студії Guerrilla Games з 20 квітня.

Sony продовжує радувати гравців ініціативою PlayAtHome. Починаючи з 26 березня всі власники консолей PlayStation отримають безкоштовно 10 ігор, включаючи повну версію блокбастеру Horizon Zero Dawn, головоломку The Witness та пригодницьку інді Subnautica.

Для отримання цих тайтлів підписка PS Plus не знадобиться. Про це компанія повідомила у блозі PlayStation.

Список ігор, які дадуть безкоштовно на PS4 та PS5:

ABZU – це барвиста пригода у підводному світі від творців Journey.

Enter the Gungeon – гра в жанрі roguelike про перестрілки у підземеллях. Тут групі невдах належить досліджувати процедурно згенеровані локації, битися з ворогами і відшукати скарби.

Subnautica – пригодницька гра, в якій геймерам належить виживати в океані серед безлічі ворожих істот.

The Witness – барвиста головоломка, що занурює гравця у відкритий світ з більш ніж п'ятьма сотнями загадок і десятками локацій.

Astro Bot Rescue Mission – один з найкращих платформерів для шоломів PlayStation VR. Грати належить за робота Астро, який повинен відшукати і врятувати свою команду.

Moss – динамічна пригодницька гра з елементами головоломки для віртуальної реальності.

Rez Infinite – ритм-гра у світі звуків, образів і перестрілок. Можна грати, в тому числі й у шоломі віртуальної реальності.

Paper Beast – гра, в якій користувачі подорожуватимуть паперовим світом.

Thumper – ритм-екшен про космічного жука.

Забрати ці 9 ігор можна буде до 23 квітня. Але вже 20 квітня власники PS4 та PS5 отримають без жодних умов, абсолютно безкоштовно повне видання постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn.

Детальніше про Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – це екшн від студії Guerrilla Games. Сюжет розгортається у світі майбутнього, де людство повернулося до первіснообщинного строю, а господарями планети стали роботи-тварини. Головна героїня, Елой, довгі роки провела в ізоляції у своєму племені, але все ж зважилася вирушити у повний небезпеки шлях, щоб дізнатися, що поставило колись розвинене людство на межу виживання.

Відмінна риса гри – битви з роботами. Тут багато залежить від вірної тактики, вміння розставляти пастки, швидкого реагування на атаки суперника і вивчення слабких місць роботів.

Нагадаємо, що до 1 квітня в межах ініціативи PlayAtHome всі власники консолей PlayStation можуть забрати безкоштовно платформер Ratchet & Clank (2016).

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Автор: Сергій Коршунов