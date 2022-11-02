У 2023 році для шолома віртуальної реальності вийде багато цікавих ігор.

Sony розповіла, коли вийде гарнітура віртуальної реальності нового покоління PlayStation VR2, і скільки вона буде коштувати. А ще компанія за підтримки партнерів представила 11 нових ігор для PS VR2.

Продажі пристрою почнуться 23 лютого 2023 року. Того ж дня Sony випустить зарядну станцію для контролера PlayStation VR2 Sense. Гарнітура продаватиметься за 549,99 доларів у США та 599 євро в Європі. Комплект включає шолом, контролери і стереонавушники.

Sony також збирається реалізовувати набір з Horizon Call Of The Mountain, флагманською грою для PS VR2, в складі. Він обійдеться в 599,99 доларів або 649,99 євро. У США податки не включені в первісну вартість і додаються вже при покупці. З цим пов'язана різниця в ціні.

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Попередні замовлення гарнітури віртуальної реальності та окремих ігор розпочнуться 15 листопада. Жителі США, Великобританії, Франції, Німеччини, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу на ранньому етапі зможуть придбати PlayStation VR2 тільки в офіційному магазині Sony. А громадянам інших країн варто стежити за оголошеннями на сайтах партнерів японської компанії.

Разом з анонсом дати і ціни було представлено 11 ігор, які вийдуть на PS VR2

The Dark Pictures: Switchback VR — це хорор-атракціон на манер Rush of Blood. Користувачам належить побувати на багатьох моторошних локаціях, наприклад, виживати на борту корабля-примари і боротися з втіленнями відьом в Новій Англії XVII століття.

Crossfire: Sierra Squad — це шутер від першої особи з масштабними битвами і, як заявили розробники, просунутим ШІ.

The Light Brigade — шутер з елементами "рогалика" про порятунок напівзруйнованого світу.

Cities VR — Enhanced Edition — містобудівний симулятор про зведення та розвиток поселень.

Cosmonious High — сюжетна пригода в ролі інопланетянина, який здійснив аварійну посадку на Землі.

Tentacular — гра про велику істоту зі щупальцями, що шукає своє призначення в світі. Обіцяють зворушливу історію і багато гумору.

Hello Neighbor: Search and Rescue — хорор про дослідження і вирішення загадок в будинку моторошного сусіда.

Jurassic World Aftermath Collection — оновлена дилогія пригодницьких ігор, адаптованих під віртуальну реальність.

Pistol Whip VR — ритмічний екшен з швидкими перестрілками і динамічними рівнями.

Zenith: The Last City — оновлена і доповнена версія пригодницького бойовика з новою сюжетною лінією і сотнями годин контенту.

After The Fall — кооперативний шутер в антуражі постапокаліпсису, в якому користувачам належить виживати на просторах напівзруйнованого Лос-Анджелеса.

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