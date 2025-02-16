Тепер реліз проєкту заплановано на 2026 рік.

Fairgame$, кооперативний екшен від Haven Studios, схоже, не вийде цього року. За інформацією журналіста Джеффа Грабба, Sony відклала гру і тепер планує реліз у 2026 році.

Офіційне вікно виходу спочатку не називали, але з моменту анонсу в 2023 році Fairgame$ подавали як сучасний погляд на жанр пограбувань. Гравцям пропонувалося стати частиною підпільного руху, грабувати багатіїв і розбирати їхні брудні схеми, отримуючи заодно чимало цінних трофеїв.

Проєкт став дебютною розробкою Haven Studios, заснованої Джейд Реймонд, ветераном індустрії та однією з творців Assassin's Creed. Sony придбала студію 2022 року, зробивши її частиною Playstation Studios, а сам Fairgame$ замислювався як амбітний лайв-сервіс для PS5 і ПК.

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Креативний директор Матьє Ледюк раніше описував гру як "конкурентне пограбування" з акцентом на командну роботу і стильні трюки. Розробники обіцяли унікальні локації, напружені сутички за здобич і можливість відчути себе сучасним Робіном Гудом.

Раніше ми розповідали, що Sony відхилила пропозицію Insomniac Games воскресити серію шутерів Resistance.

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