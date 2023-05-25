У проєкті змагатимуться кілька команд.

Дебютною прем'єрою в рамках PlayStation Showcase стала Fairgames. Це змагальна багатокористувацька гра від студії Haven, яку заснувала Джейд Реймонд, колишній продюсер Assassin's Creed.

Проєкт присвячено організації командних пограбувань на картах по всьому світу. Перший кінематографічний трейлер дав зрозуміти, якою буде концепція Fairgames. Користувачам в групах з трьох осіб треба буде проникати на закриті об'єкти. На шляху необхідно зламувати сигналізацію і минати охорону.

Гравці зможуть застосовувати різноманітні гаджети — гранати, вінгс'юти, гаки-кішки та інше. Крім ворогів під управлінням штучного інтелекту, належить битися з двома іншими командами з реальними людьми в складі. Вони також намагатимуться вкрасти гроші та цінності на об'єкті.

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"Ми з командою дуже раді нарешті представити проєкт, над яким ми працювали в Haven. Наш перший новий IP, Fairgames — це свіжий, сучасний погляд на жанр пограбування. У двох словах, це захоплююча змагальна гра з пограбуваннями, де ви приєднуєтеся до підпільного руху, щоб пограбувати надбагатих і відновити рівновагу терезів", — прокоментував анонс креативний директор Haven Метьє Ледюк.

Fairgames вийде на ПК і PS5, дата релізу поки не повідомляється.

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