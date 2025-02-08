Resistance 4 навряд чи б принесла прибуток.

Insomniac Games всерйоз розглядала можливість розробки Resistance 4, однак проєкт так і не отримав зелене світло.

Про це розповів глава студії Тед Прайс у подкасті Kinda Funny Games. За його словами, команда представила Sony чудову концепцію шутера, але через ринкові чинники та невдалий таймінг ідея не була реалізована.

"Ми знаємо, що фанати дуже люблять Resistance і постійно запитують, чи з'явиться продовження. У мене немає відповіді на це питання, але скажу, що ми вже уявляли, якою могла б стати Resistance 4, і це було круто".

Незважаючи на скасування, бажання продовжити франшизу у студії було. За словами Прайса, у Insomniac були цікаві ідеї про майбутнє химерів, їхнє походження і можливий розвиток всесвіту альтернативної історії.

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Серія Resistance стартувала 2006 року і розповідала про вторгнення інопланетних істот на Землю в 1950-х роках. Основна трилогія виходила на PS3, а пізніше з'явилися спін-оффи Resistance: Retribution для PSP і Resistance: Burning Skies для PS Vita.

Раніше ми розповідали, що Sony скасувала дві гри-сервіс, одна з яких була у всесвіті God of War.

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