Компанія побила свій попередній рекорд.

На міжнародній виставці споживчої електроніки CES 2021 президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявив, що запуск PlayStation 5 був найбільшим в історії.

Читайте такожДва тижні в майбутньому. Огляд PlayStation 5Про це в Твіттері повідомив організатор The Game Awards Джефф Кілі.

Точних цифр президент SIE не розкрив, проте за даними порталу VGChartz, в перші п'ять тижнів після старту було продано 3,7 мільйона консолей. А до кінця 2020 року – понад 4,4 мільйона пристроїв. Попередній рекорд на консольному ринку був встановлений у 2013 році, коли за два тижні після запуску було продано 2,1 мільйона PlayStation 4.

Проте на CES 2021 Джим Райан поділився інформацією про найближчі дати виходу ігор для PlayStation 5:

Шутер від третьої особи Returnal вийде 19 березня 2021 року;

Реліз пригодницького екшену Kena: Bridge of Spirits також призначений на березень;

Тимчасовий консольний ексклюзив Deathloop вийде 21 травня 2021 року;

Екшен Solar Ash вийде у червні 2021;

Рольова гра Little Devil Inside з'явиться на PS5 в липні цього року;

Інді-гра про кота Stray, а також загадковий екшен Ghostwire: Tokyo вийдуть восени.

Реліз ексклюзивних блокбастерів Ratchet & Clank: Rift Apart та Horizon Forbidden West призначений на 2021 рік, проте точної дати Джим Райан не повідомив. А вихід науково-фантастичної гри Pragmata перенесли з 2022-го на 2023 рік.

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Автор: Сергій Коршунов