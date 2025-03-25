Це дуже допоможе зануренню в гру, вважають у Sony.

Sony запатентувала технологію, яка може сильно полегшити роботу режисерам дубляжу.

Документ під назвою "Пристрій оцінки перекладеної мови" описує систему, що аналізує, наскільки точно рухи рота персонажів відповідають різним локалізаціям. Розробники отримуватимуть оцінку схожості, що дасть змогу швидко знаходити й усувати помилки в синхронізації.

Sony зазначає, що розбіжність рухів губ з озвученням може знижувати занурення в гру. Вручну виправляти такі проблеми займає багато часу, але нова система зможе автоматично коригувати тривалість реплік і анімацію персонажів, підлаштовуючи їх під переклад.

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Раніше ми розповідали, що Electronic Arts запатентувала технологію, з якою ігри тестуватиме ШІ.

Крім того, нещодавно Xbox опублікував патент свого нового геймпада, який перейняв деякі фічі контролера від Playstation 5 - DualSense. Зокрема, Microsoft розробила свій аналог Haptic Feedback.

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