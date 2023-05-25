У проекті з'явиться Крейвен-мисливець.

Як і очікувалося, в рамках PlayStation Showcase студія Insomniac Games і Sony показали геймплейну демонстрацію Marvel's Spider-Man 2. Ролик включає один із сюжетних фрагментів, бої, заставки і постановочну погоню.

Спочатку на відео показано Крейвена-мисливеця зі своїми помічниками, який отримав замовлення на упіймання Людей-павуків та інших цілей в Нью-Йорку. Потім йдуть геймплейні кадри, що перериваються на сюжетні відрізки. Історія включає конфлікт між Пітером Паркером та Майлзом Моралесом. Перший став носієм симбіота, що вплинуло на характер головного героя.

Протистоянню з Крейвеном-мисливцем теж приділена важлива роль. А ще в одному з фрагментів головні герої взаємодіяли з розумним дроїдом, поки на них не напав Ящір. Він увійшов до числа центральних супротивників в Marvel's Spider-Man 2.

Пітер Паркер в костюмі симбіота отримав новий набір здібностей. Сюди відносяться атаки по області, удари щупальцями, різні варіанти взаємодії з оточенням тощо. А у Майлза Моралеса збільшився арсенал навичок із застосуванням електрики. Стелс в ролі цього персонажа теж став різноманітнішим: з'явилися нові способи потайного усунення відразу декількох ворогів.

Польоти в Marvel's Spider-Man 2 здаються навіть більш швидкісними, ніж в попередніх частинах. Особливо під час сегментів за Майлза Моралеса, у якого костюм став одночасно вінгс'ютом.

Інші подробиці з трейлера

Можна виконувати стрибки на довгу дистанцію за допомогою хвата павутиною за балки.

Гравці вільні перемикатися між Паркером і Моралесом прямо під час геймплея.

Постановочна гонитва виконана в дусі попередніх частин: потрібно битися і одночасно виконувати акробатичні трюки.

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