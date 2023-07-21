Реліз нового "павучка" відбудеться рівно через три місяці.

На фестивалі Comic-Con 2023 компанія Sony та виробник Insomniac Games показали сюжетний трейлер майбутньої ААА-ігри Marvel's Spider-Man 2, яка вийде на PlayStation 5 рівно через три місяці.

Ролик присвятили головним персонажам супергеройського екшену. У трейлері ми знайомимося з другом Пітера Гаррі Осборном, який хоче заручитися його допомогою, щоб "зцілити світ", в той час, як у Людини-Павука назріває конфлікт з Крейвеном-Мисливцем, а гігантський Веном тероризує місто.

Розробники також підтвердили, що події гри розгорнуться менше ніж через рік після фіналу Miles Morales. У новій частині знову з'явиться Містер Негатив, Ем-Джей, Дж. Дж. Джеймсон і Юрі Ватанабе.

Реліз Marvel's Spider-Man 2 заплановано на 20 жовтня 2023 року.

Разом з сюжетним трейлером Sony представила лімітований бандл, який включає консоль PlayStation 5 і контролер DualSense Wireless в дизайні симбіота.

Бандл з'явиться у продажу вже 1 вересня – він містить ваучер на цифрову копію стандартного видання гри Marvel's Spider-Man 2, яка вийде 20 жовтня.

Раніше геймери назвали Marvel's Spider-Man 2 найочікуванішою грою цієї осені. Супергеройський екшен набрав половину всіх голосів у рейтингу. Другий за популярністю виявився Starfield – це перший за 25 років абсолютно новий IP від Bethesda, розробника Skyrim і Fallout 4.

Також нещодавно з'явилися подробиці про нову консоль Sony. Як з'ясувалося, PlayStation 5 Slim не буде "тонкою", та й навряд чи консоль отримає слово Slim в назві.

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