Переможцем став екшен Marvel's Spider-Man 2, який набрав половину всіх голосів у рейтингу.

Липень та серпень 2023 року будуть досить мізерні на дійсно хороші та якісні ігри. Масштабні ААА-тайтли, на кшталт Starfield від Bethesdа, почнуть виходити з вересня – пограти у що буде вдосталь. Портал IGN назвав найочікуваніші ігри осені на думку геймерів.

Важливо, що в опитуванні брали участь ігри для ПК та "некстген-консолей", себто в ньому були відсутні очікувані осінні релізи для Nintendo Switch на кшталт Super Mario Bros. Wonder і ремейка Super Mario RPG.

Так, на думку читачів IGN, найцікавішою грою цієї осені є ексклюзив PlayStation 5 – Marvel's Spider-Man 2. Він отримав половину всіх голосів у рейтингу.

Другим за популярністю виявився Starfield – це перший за 25 років абсолютно новий IP від Bethesda, розробника Skyrim і Fallout 4. Його найбільше чекають 29% респондентів.

Третє місце закріпилося за ребутом Mortal Kombat 1 c 11% від загального числа опитаних.

Замикає рейтинг найбільш очікуваних ігор осені Assassin's Creed Mirage і Forza Motorsport.

Найближчим осіннім релізом 2023 року з ігор, що потрапили в топ-5, є Starfield. Гра вийде на Xbox Series X/S і ПК вже 6 вересня. Спочатку гру планували випустити ще 11 листопада 2022 року, але проєкт перенесли майже на рік.

Для Microsoft же Starfield важливий тим, що це перший великий ексклюзив компанії після покупки Bethesda у 2020 році. Тобто гра не вийде на PS5 – принаймні на старті.

А поки ми чекаємо, в сервісі Steam зараз проходить великий літній розпродаж. Подешевшали багато новинок, а хітів минулих років на кшталт Red Dead Redemption 2, Elden Ring і God of War за зниженими цінами і зовсім не злічити. Загалом, кожен знайде щось для себе.

Також в Steam зараз великою популярністю користується інді-гра під назвою BattleBit Remastered – у неї 91% позитивних відгуків на основі понад 35 тисяч оцінок, а за своєю популярністю вона поступається тільки CS:GO.

Вас також можуть зацікавити новини: