Найімовірніше, це означає припинення поставок по всьому світу.

Після більш ніж десяти років на ринку Playstation 4 остаточно відходить у минуле. На японському сайті Playstation з'явилася інформація про те, що консолі PS4 і PS4 Pro більше не постачаються до Японії.

Хоча Sony поки офіційно не коментувала ситуацію, цей крок означає, що виробництво PS4, найімовірніше, згорнуто і в глобальному масштабі. З огляду на те, що PS5 вже майже п'ять років, а ключові майбутні релізи, включно з GTA 6 і Death Stranding 2, вийдуть тільки на новому поколінні, Sony більше не зацікавлена в підтримці старого заліза.

Проте, власники PS4 зможуть продовжувати грати в популярні багатокористувацькі проєкти, компанія, як і раніше, випускає оновлення для забезпечення сумісності.

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Швидкий анонс PS6, за чутками, запланований на 2027 рік, робить це рішення ще більш очікуваним. PS4 завершує свій шлях, але її спадщина залишиться, адже саме ця консоль забезпечила Sony лідерство в ігровій індустрії після невдач із PS3.

Раніше ми розповідали, що в мережі опублікували проходження скасованої версії Until Dawn c Playstation 3, яка пізніше стала екслюзивом PS4. Спочатку гра була від першої особи.

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