На це з'явилося відразу кілька натяків.

Чутки про ігрову презентацію PlayStation Showcase вже давно витають в Мережі. А нещодавно з'явилося відразу кілька натяків, що шоу анонсують завтра, 18 травня.

Все почалося з повідомлення голови NetherRealm Studios і творця Mortal Kombat Еда Буна. Він написав на особистому акаунті в Twitter: "Цей тиждень має бути веселим".

На публікацію відповів інсайдер і редактор порталу Windows Central Джез Корден: "Можливо, четвер виглядає, як хороший день". Судячи з повідомлення репортера, завтра відбудеться певний анонс, пов'язаний з Mortal Kombat.

Відео дня

Раніше надходила інформація, що наступну частину серії представлять на PlayStation Showcase — масштабній ігровій презентації Sony. Головний редактор VGC Енді Робінсон і журналіст Venture Beat Джефф Грабб повідомляли про проведення шоу в кінці травня. І якщо скласти всю наявну інформацію, виходить, що завтра японський платформодержатель оголосить про проведення власного заходу. Після цього можна буде не сумніватися в анонсі нової Mortal Kombat на презентації.

Що покажуть на презентації Sony

Компанія гарантовано підготує анонси від внутрішніх студій і партнерів. Наприклад, на розробку нового проєкту вже давно натякала Bluepoint Games, відома за ремейком Demon's Souls. А ще інсайдери стверджували, що на шоу відбудеться дебютний показ продовження Mortal Kombat.

Глядачам також повідомлять дати релізу раніше анонсованих проєктів, наприклад, Marvel's Spider-Man 2.

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