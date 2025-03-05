Візуальне мистецтво PlayStation стало відомим завдяки роботі над The Last of Us.

Sony продовжує політику масових звільнень. Цього разу під удар потрапили співробітники PlayStation Visual Arts і малайзійського підрозділу PlayStation Studios. За даними інсайдерів, масштаби скорочень значні.

Першою про це повідомила колишній менеджер проєкту в PS Visual Arts Еббі Лемастер. У своєму пості на LinkedIn вона написала, що багато хто з її колег втратили роботу: "Сьогодні PSVA розлучилася з талановитими фахівцями, що володіють багаторічним досвідом, який буде вкрай складно компенсувати".

Kotaku з посиланням на анонімне джерело повідомляє, що звільнення масштабні і пов'язані не тільки зі скасованими проєктами. Судячи з усього, Sony вирішує більш глобальні завдання зі скорочення витрат.

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Visual Arts, заснована 2007 року, відома своєю роботою над The Last of Us. Студія спеціалізується на анімації, художній підтримці та технічній допомозі іншим підрозділам Sony, а також співпрацює з кінокомпаніями.

PlayStation Studios Malaysia, створена 2020 року, виконувала допоміжні функції для Visual Arts. Її теж співробітники потрапили під масові скорочення.

Проєктний менеджер Playstation Malaysia Йоханн Махфур підтвердив звільнення у своєму пості: "Тиждень почався важко. Масове скорочення торкнулося нашої студії в Малайзії та колег по всьому світу. На жаль, я більше не є частиною PlayStation".

Раніше ми розповідали, що Playstation запустила спрощену програму реєстрації на бета-тестування. Ті, хто пройшов відбір, зможуть тестувати ігри компанії, як на PS5, так і на ПК.

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