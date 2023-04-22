У списку знайшлося місце навіть для раніше не анонсованого анімаційного твору.

Станом на квітень 2023 року Sony створює десять екранізацій своїх відеоігор. Сюди відносяться фільми, серіали і "трохи анімації". Раніше компанія не анонсовувала мультиплікаційні адаптації своїх франшиз.

Такою інформацією поділився голова PlayStation Productions Асад Кізілбаш в останньому випуску офіційного подкасту PlayStation. Керівник розповідав про проблеми адаптації ігрових серій на малих і великих екранах. Під час розмови він згадав про кількість екранізацій, які створює Sony.

"Отже, у нас десять проектів на різних стадіях розробки, що дуже цікаво. Кіно, телебачення, трохи анімації, і що для мене дійсно цікаво, так це різноманітність наших історій", — заявив Кізілбаш.

Відео дня

Які екранізації створює Sony

Фільм Gran Turismo з Девідом Харбором і Орландо Блумом у головних ролях.

Картина за мотивами Ghost of Tsushima від режисера "Джона Уіка" Чада Стахелскі.

Другий сезон The Last оf Us з демонстрацією сюжету сиквела ігрової франшизи для HBO.

Продовження Uncharted з Томом Холландом та Марком Уолбергом.

Серіальні адаптації Horizon Zero Dawn, God of War і Twisted Metal. Дві останні вийдуть на стрімінгових сервісах Amazon і Peacock.

Ходять також чутки, що в роботі знаходяться екранізації Days Gone, Gravity Rush і Jak and Daxter.

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