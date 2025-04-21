Видалені ігри паразитували на R.E.P.O, Lethal Company, Supermarket Simulator та інших популярних інді.

Гравці скаржаться, що Playstation Store вже давно потопає у хвилі низькосортних проєктів, але зараз ідеться навіть не про спам-проєкти з легкою платиною, а про прямі шахрайські копії популярних хітів із ПК.

Сама Sony нарешті звернула увагу на цю проблему і прийняла рішення видалити пачку скам-ігор з платформи.

Йдеться про студії Adventure Games, Gaming Dev і Grizzly Games, чиї проєкти активно паразитували на відомих тайтлах зі Steam. Як зазначають користувачі PSNProfiles, від початку місяця сторінки цих "розробників" зникли з магазину, що, ймовірно, стало результатом скарг від гравців або оригінальних авторів.

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Adventure Games намагалася випустити фальшиві R.E.P.O.: Ghost Haul і Supermarket Simulator 2025, але обидві гри були видалені до повноцінного релізу. При цьому акаунт видавця на PSN поки активний.

Gaming Dev встигла вивалити відразу пачку фейків: Supermarket Simulator 24, Lethal Corporation, Operation Bodycam, Exit 9 Metro і ще з десяток клонів із привабливими назвами.

Grizzly Games відзначилася особливо, від Bodycam Shooter 2025 до Zombie Blocks: Pixel Shooter Gun, кожен проєкт нагадував або мод на Unity, або найкривіший проєкт із раннього доступу Steam.

Останньою великою зачисткою вважалося блокування RandomSpin Games у лютому, але відтоді шахраїв стало тільки більше, з ШІ-скріншотами, наспіх склеєними описами і мінімальним опрацюванням.

Раніше ми розповідали, що Sony підвищила ціни на Playstation 5 у Європі, Великій Британії, Новій Зеландії та Австралії. У середньому вартість консолі збільшилася на 10%.

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