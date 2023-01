Гра повинна включати "універсальне послання про кохання".

На тлі загальної уваги до серіалу The Last of Us творці картини діляться різними деталями. Серед них є і Ніл Дракманн, співкерівник Naughty Dog, голова розробки двох ігор франшизи і режисер другого епізоду шоу. Нещодавно він розповів, за якої умови його студія створить продовження серії.

"Якщо ми зможемо придумати захоплюючу історію з універсальним посланням і заявою про кохання, як це було в першій і другій грі, то ми розповімо цю історію. Якщо ми не зможемо нічого придумати, у нас є дуже сильна кінцівка другої частини, і це буде кінець", — заявив Дракманн в інтерв'ю Buzzfeed.

Виходить, що Naughty Dog не заперечує можливого випуску The Last оf Us Part III, але і не обіцяє точно випустити гру. Зараз студія точно працює над одним секретним проектом, про що раніше повідомляв Дракманн. При цьому ще в квітні 2021-го співкерівник говорив про готовий план сценарію третьої частини. Однак тоді він заявляв, що розробка гри ще не почалася.

Окремо Дракманн висловився про Uncharted: "[Sony] підтримували нас на кожному кроці, щоб ми могли слідувати своїм захопленням — це означає, що тільки тому, що щось стало успішним, люди думають, що на них [розробників] чиниться тиск, і ми повинні зробити продовження. Це не так. Для нас Uncharted був шалено успішним — Uncharted 4 стала однією з наших найбільш продаваних ігор — і ми можемо нанести останній мазок на цю історію і сказати, що ми закінчили. Ми рухаємося далі".

Тобто Naughty не буде створювати нову частину. Однак це і не дивно: за словами інсайдерів, продовження Uncharted доручили іншій студії, але офіційно проект поки не анонсували.

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

The Last of Us Part II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

