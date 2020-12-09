Spider-Man Miles Morales вийшов 12 листопада / фото blog.playstation.com

Новий супергеройський екшн Marvel's Spider-Man Miles Morales став найбільш завантажуваною грою листопада на PlayStation 5 в США та Канаді. А в Європі лідером по завантаженнях на PS5 став шутер Call of Duty: Black Ops Cold War.

Відповідні дані з PlayStation Store були опубліковані в офіційному блозі компанії.

У п'ятірку найбільш завантажуваних ігор на PS5 потрапили також Assassin's Creed Valhalla та Demon's Souls. У статистиці не враховувався безкоштовний платформер Astro's Playroom.

Топ 20 найбільш завантажуваних ігор на PS5 в листопаді / фото blog.playstation.com

Крім того, компанія опублікувала дані щодо завантажень ігор PlayStation 4 в листопаді. Лідером і в США, і в Європі виявилася Call of Duty: Black Ops Cold War.

Топ 5 найбільш завантажуваних ігор листопада на PS4 в США та Канаді

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. Assassin’s Creed Valhalla
  3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  4. Madden NFL 21
  5. FIFA 21

Топ 5 найбільш завантажуваних ігор листопада на PS4 в Європі

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. FIFA 21
  3. Assassin’s Creed Valhalla
  4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  5. Grand Theft Auto V

Точну кількість проданих копій Marvel's Spider-Man: Miles Morales та Demon's Souls компанія не надала.

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Автор: Сергій Коршунов