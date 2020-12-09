У п'ятірку лідерів також потрапили Assassin's Creed Valhalla та Demon's Souls.

Новий супергеройський екшн Marvel's Spider-Man Miles Morales став найбільш завантажуваною грою листопада на PlayStation 5 в США та Канаді. А в Європі лідером по завантаженнях на PS5 став шутер Call of Duty: Black Ops Cold War.

Відповідні дані з PlayStation Store були опубліковані в офіційному блозі компанії.

У п'ятірку найбільш завантажуваних ігор на PS5 потрапили також Assassin's Creed Valhalla та Demon's Souls. У статистиці не враховувався безкоштовний платформер Astro's Playroom.

Крім того, компанія опублікувала дані щодо завантажень ігор PlayStation 4 в листопаді. Лідером і в США, і в Європі виявилася Call of Duty: Black Ops Cold War.

Топ 5 найбільш завантажуваних ігор листопада на PS4 в США та Канаді

Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 FIFA 21

Топ 5 найбільш завантажуваних ігор листопада на PS4 в Європі

Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Grand Theft Auto V

Точну кількість проданих копій Marvel's Spider-Man: Miles Morales та Demon's Souls компанія не надала.

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Автор: Сергій Коршунов