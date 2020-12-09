Новий супергеройський екшн Marvel's Spider-Man Miles Morales став найбільш завантажуваною грою листопада на PlayStation 5 в США та Канаді. А в Європі лідером по завантаженнях на PS5 став шутер Call of Duty: Black Ops Cold War.
Відповідні дані з PlayStation Store були опубліковані в офіційному блозі компанії.
У п'ятірку найбільш завантажуваних ігор на PS5 потрапили також Assassin's Creed Valhalla та Demon's Souls. У статистиці не враховувався безкоштовний платформер Astro's Playroom.
Крім того, компанія опублікувала дані щодо завантажень ігор PlayStation 4 в листопаді. Лідером і в США, і в Європі виявилася Call of Duty: Black Ops Cold War.
Топ 5 найбільш завантажуваних ігор листопада на PS4 в США та Канаді
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Madden NFL 21
- FIFA 21
Топ 5 найбільш завантажуваних ігор листопада на PS4 в Європі
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- FIFA 21
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Grand Theft Auto V
Точну кількість проданих копій Marvel's Spider-Man: Miles Morales та Demon's Souls компанія не надала.