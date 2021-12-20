Як не дивно, а частина проектів зі списку добре знайома публіці.

Агрегатор Metacritic збирає рецензії критиків на кожну гру і виводить середній бал. Завдяки цьому портал може визначити, які проекти журналісти лаяли найсильніше в 2021 році. Нещодавно ресурс якраз поділився таким списком. У нього потрапило кілька відомих ігор.

На п'ятому місці переліку розташувалася сюжетна пригода Of Bird and Cage, в якій розповідається важка історія 25-річної наркоманки. Вона повинна втекти від свого викрадача і спробувати вижити. Геймплей в проекті зав'язаний на музичних композиціях.

Четверте місце дісталося Taxi Chaos — духовному спадкоємцю веселої аркади Crazy Taxi. На жаль, за якістю новий проект і близько не дотягує до свого натхненника.

На третій позиції опинився екшен Werewolf: The Apocalypse — Earthblood. Це дешева підробка у всесвіті "Світу темряви" з вкрай посереднім сюжетом, нудним геймплеєм і морально застарілою графікою.

Умовне "срібло" дісталося платформеру Balan Wonderworld від творця Sonic the Hedgehog і Nights Into Dreams. Він у всьому відчувається привітом з далекого минулого. А лідером став футбольний симулятор eFootball 2022, який раніше називався Pro Evolution Soccer, або просто PES. Проект вийшов геть зламаним, з купою багів і мінімальною кількістю контенту.

Найгірші ігри, за версією Metacritic

Of Bird and Cage (ПК) — 44 бали;

Taxi Chaos (PS4) — 42 бали;

Werewolf: the Apocalypse-Earthblood (PS4) — 42 бали;

Balan Wonderworld (Nintendo Switch) — 36 балів;

eFootball 2022 (ПК) — 25 балів.

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Автор: Назар Степорук