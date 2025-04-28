Реліз заплановано на 30 травня.

Студія FromSoftware опублікувала системні вимоги для своєї майбутньої кооперативної RPG Elden Ring Nightreign.

Гра обіцяє безліч цікавих моментів: троє гравців зможуть досліджувати випадково згенеровані локації, битися з ворогами і босами, а також проходити гру як у кооперативі, так і поодинці.

Тепер про системні вимоги. Для запуску потрібна система з процесором рівня Intel Core i5-10600, відеокартою GTX 1060 3 ГБ і 12 ГБ оперативної пам'яті. Якщо хочете отримати більш плавний досвід, то для рекомендованої конфігурації буде потрібен процесор Intel Core i5-11500, 16 ГБ ОЗП і відеокарта GTX 1070 8 ГБ. У будь-якому разі, вимоги вкрай демократичні

Відео дня

Системні вимоги Elden Ring Nightreign:

Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10

Процесор: Intel Core i5-10600 або AMD Ryzen 5 5500

ОЗП: 12 ГБ

Відеокарта: GeForce GTX 1060 3 ГБ або Radeon RX 580 4 ГБ

DirectX: 12

Місце на диску: 30 ГБ

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 11

Процесор: Intel Core i5-11500 або AMD Ryzen 5 5600

ОЗП: 16 ГБ

Відеокарта: GeForce GTX 1070 8 ГБ або Radeon RX Vega 56 8 ГБ

DirectX: 12

Місце на диску: 30 ГБ

Реліз Elden Ring Nightreign заплановано на 30 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а також і на минуле покоління.

Раніше ми розповідали, що FromSoftware анонсувала свою наступну гру The Duskbloods, яку прозвали "дитиною Bloodborne і Elden Ring".

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