Альфа-версія проекту займатиме всього 6 ГБ вільного місця на диску.

Bungie розкрила перші технічні деталі перезапуску Marathon. У свіжому FAQ для учасників закритої альфи вказані мінімальні системні вимоги.

Поки що вони стосуються виключно поточної версії для тесту, але вже дають змогу зрозуміти, що шутер не стане ресурсомістким: гра має запускатися навіть на слабкому залізі.

Мінімальні вимоги для закритої альфи

Процесор: Intel Core i5-6600 або AMD Ryzen 5 2600 або AMD Ryzen 5 2600

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Відеокарта: GTX 1050 Ti (4 ГБ) або RX 5500 XT (4 ГБ)

Місце на диску: 6 ГБ

Альфа стартує 23 квітня і триватиме до 4 травня, узяти участь зможуть тільки гравці зі США та Канади, причому не тільки на ПК, а й на Playstation 5 і Xbox Series. Bungie вже підтвердила, що пізніше проведе і бета-тест, найімовірніше, влітку.

Відео дня

Реліз Marathon заплановано на 23 вересня. Гра буде доступна на ПК, Plaaystation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Bungie провела велику презентацію свого очікуваного проєкту Marathon. Показали геймплей і короткометражний фільм за авторством Альберто Міельго.

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