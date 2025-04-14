Bungie розкрила перші технічні деталі перезапуску Marathon. У свіжому FAQ для учасників закритої альфи вказані мінімальні системні вимоги.
Поки що вони стосуються виключно поточної версії для тесту, але вже дають змогу зрозуміти, що шутер не стане ресурсомістким: гра має запускатися навіть на слабкому залізі.
Мінімальні вимоги для закритої альфи
- Процесор: Intel Core i5-6600 або AMD Ryzen 5 2600 або AMD Ryzen 5 2600
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ
- Відеокарта: GTX 1050 Ti (4 ГБ) або RX 5500 XT (4 ГБ)
- Місце на диску: 6 ГБ
Альфа стартує 23 квітня і триватиме до 4 травня, узяти участь зможуть тільки гравці зі США та Канади, причому не тільки на ПК, а й на Playstation 5 і Xbox Series. Bungie вже підтвердила, що пізніше проведе і бета-тест, найімовірніше, влітку.
Реліз Marathon заплановано на 23 вересня. Гра буде доступна на ПК, Plaaystation 5 і Xbox Series.
Раніше ми розповідали, що Bungie провела велику презентацію свого очікуваного проєкту Marathon. Показали геймплей і короткометражний фільм за авторством Альберто Міельго.