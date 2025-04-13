Гра вийде 23 вересня.

Bungie нарешті представила перший геймплей Marathon, перезапуску класичної франшизи, тепер у форматі PvPvE extraction-шутера.

Гра буде платною, але ціна, за словами розробників, виявиться помітно нижчою за 70 доларів, ймовірно, близько 40. У квітні стартує альфа-тест, але спочатку тільки в США і Канаді.

Геймплейний ролик докладно показав, як влаштовані матчі: 18 гравців, розбитих на команди по три людини, з власними цілями, супротивниками і динамічними подіями на карті. Кожен гравець обирає найманця з унікальними здібностями, а також налаштовує спорядження: від зброї та імплантів до перків і візуальних деталей. В одному загоні можуть бути три однакові персонажі, але з абсолютно різним спорядженням.

Відео дня

Карти наповнюють не тільки гравці, а й ШІ-вороги. Натхненна Apex Legends система позначок допомагає скоординуватися без голосового чату, а зміна погоди і випадкові події роблять кожен матч унікальним.

Крім PvP, Marathon запропонує сюжетні івенти і сезонну розповідь, зберігаючи увагу до лору, важливого для фанатів оригінальної серії.

У межах презентації також показали короткометражку від Альберто Міельго, творця епізодів The Witness і Jibaro для "Кохання, смерть і роботи", а також арт-директора мультфільму "Людина-Павук: Через всесвіти". Його стиль допоміг команді Bungie вибрати більш сміливий візуальний напрямок для гри.

Реліз Marathon заплановано на 23 вересня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Розробники Metro розповіли, скільки часу займе проходження їхньої нової гри. У досвідчених гравців для завершення La Quimera вистачить близько 5 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: