Stalker 2 погано працює на Xbox Series X навіть у режимі "продуктивність".

Один із тестувальників S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заявляє, що найпотужніша консоль Microsoft Xbox Series X не справляється з грою.

На одному із сабреддітів, присвячених Xbox, з'явився користувач під ніком OrfeasDourvas, який заявляє, що він уже пограв у Stalker 2 на Xbox Series X. Він повідомив, що гра працює на консолі не дуже добре навіть у режимі "продуктивність":

"Як не прикро говорити, гра працює не дуже добре. І вже точно не плавно. Грав на продуктивності."

При цьому графіка, як висловився OrfeasDourvas, виглядає "брудно". Але гра все ще може похвалитися вражаючими ефектами погоди і опрацюванням навколишнього світу, як приклад реддітор навів розгойдування дерев від вітру.

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При цьому тестувальник зазначив, що з увімкненою технологією VRR, тобто з нефіксованою частотою кадрів, гра працює набагато краще.

Незважаючи на технічний стан, OrfeasDourvas залишився дуже задоволений Сталкер 2. Тестувальник відзначив саунд-дизайн гри, штучний інтелект ворогів, який може кинути виклик будь-якому гравцеві.

Також гравець розповів про технологію A-Life 2.0, за допомогою якої світ Сталкера продовжує жити навіть без участі гравця. OrfeasDourvas зізнався, що він не грав у минулі частини серії, і не знає, як була влаштована ця система там, але в сиквелі він був радий посидіти біля вогнища та послухати історії інших жителів Зони. Однак він також вважає, що A-Life 2.0 може сильно впливати на продуктивність.

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що системні вимоги Stalker 2 на ПК виявилися не зовсім правдивими. Розробники не згадали, що вони складалися з урахуванням технологій апскейла і генерації кадрів.

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