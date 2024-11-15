Розробники вказали вимоги з урахуванням технологій апскейла.

Нещодавно GSC Game World опублікувала повні системні вимоги S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. У них для гри на ультра-налаштуваннях у 4К роздільній здатності в 60+ FPS потрібен комп'ютер з RTX 4080, але Nvidia провела свої тести, і виявилося, що навіть RTX 4090 не може гарантувати 60 FPS з такими налаштуваннями.

Системні вимоги були вказані з урахуванням технологій апскейла і суперсемплінгу, на кшталт Nvidia DLSS і AMD FSR. Про це повідомив представник GSC в офіційній Discord-спільноті гри. У самому анонсі про це сказано не було:

"Для досягнення аналогічної продуктивності на зазначених характеристиках ПК слід використовувати технологію апскейлінгу TSR на мінімальних налаштуваннях. Для досягнення зазначеної продуктивності за середніх, високих і епічних налаштувань слід використовувати DLSS, TSR і їхні аналоги."

Також ще одна неприємна ситуація трапилася з гравцем, який був забанений GSC у спільноті Steam за звинувачення у брехні в системних вимогах. Компанія швидко відреагувала у Twitter і повідомила, що вже розбанила користувача, а блокування помилково видав новий модератор.

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Stalker 2 буде підтримувати технологію Nvidia Frame Generation для відеокарт серії RTX 4000 і AMD FSR для молодших моделей карт Nvidia і всіх карт AMD. Саме ці налаштування дають змогу досягти заявленої продуктивності.

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl призначено на 20 листопада. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, а також за передплатою Xbox Game Pass.

Нагадаємо, що глава Xbox Філ Спенсер упевнений, що Stalker 2 - кандидат на звання гри року.

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