Ця інформація сходиться з недавнім перенесенням на перший квартал 2024-го.

Українська студія GSC Game World раніше підтвердила, що реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться в першому кварталі 2024 року. Тепер в мережі з'явилася більш точна дата, з якої випливає, що автори націлюються на випуск в середині лютого.

Як повідомляє DTF, посилаючись на опубліковану "дорожню карту" розробки STALKER 2, GSC має завершити створення фінальної збірки до грудня 2023 року.

З 4 грудня по 19 січня розробники зосередяться над поліруванням Сталкера 2 й виловом багом.

Приблизно в цей же час гру відправлять ігровим журналістам для оцінки.

Починаючи з 22 січня почнуться роботи над "патчем першого дня" – його планують випустити одночасно з релізом основної гри, який націлений на 14-16 лютого.

Відео дня

Поки що це лише чутки, які варто сприймати з розумною часткою скепсису. Втім, ця інформація сходиться з офіційно оголошеним вікном релізу – "перший квартал 2024 року". Чи вдасться GSC Game World закінчити розробку в намічені терміни, або ж гравців чекає ще одне перенесення – поки що неясно.

Цього літа GSC привезли демо "Сталкера 2" на ігрову виставку Gamescom, де кожен охочий міг особисто оцінити гру. Тоді ж глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер підтвердив, що розробники з GSC Game World "додають в гру останні штрихи".

А у вересні ЗМІ писали про пожежу у празькому офісі розробників STALKER 2, через який нібито постраждали сервери з даними. Втім, підтверджень цієї події безпосередньо від GSC не було.

Нагадаємо, що дії нової частини серії STALKER розгорнуться в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хоррора і імерсивного симулятора, а історія відзначиться кількома кінцівками. Сталкер 2 розробляється для PC і Xbox Series X/S.

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