Поки що невідомо, чи позначиться подія на процесі роботи над гаряче очікуваним шутером.

Тривожна новина прийшла з Чехії. Як повідомляє місцевий ігровий портал Vortex, в празькому офісі студії GSC Game World, який на сьогодні є штаб-квартирою, сталася пожежа в ніч з 7 на 8 вересня.

Згадується, що причиною загоряння стала несправність проводки. Вогонь пошкодив один з трьох поверхів, який займали розробники STALKER 2. І саме на цьому поверсі розташовувалися сервери з резервними даними.

На щастя, постраждалих під час пожежі немає – всі, хто знаходився в будівлі, вдалося евакуювати. Збиток же попередньо оцінюється в 1,5 мільйона крон.

Нагадаємо, що частина співробітників київської студії GSC передислокувалася до Праги після початку повномасштабного вторгнення Росії і продовжувала розробку S.T. A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl. Разом з тим деякі члени команди вирушили на фронт.

Поки що невідомо, чи позначиться подія на процесі роботи над гаряче очікуваним шутером. Підтверджень даної події безпосередньо від GSC поки немає. Нагадаємо, що реліз гри не так давно перенесли з 2023 на початок 2024 року.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – основні подробиці

Дії нової частини серії розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, жахів і імерсивного симулятора.

Історія гри буде варіативною і порадує декількома кінцівками. В процесі проходження геймерам належить приймати рішення, які призведуть до наслідків.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

S.T.A.L.K.E.R. 2 розробляється для PC і Xbox Series X/S.

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