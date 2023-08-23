Схоже, тепер український шутер вийде в першому кварталі 2024 року.

На сайті ST.A.L.K.E.R. 2 з'явився оновлений інфонабір, згідно з яким гра все ж не вийде в цьому році. Судячи з усього, тепер GSC Game World орієнтуються на перший квартал 2024 року.

Офіційно найочікуваніший український шутер все ще повинен вийти до кінця 2023 року на ПК, Xbox Series і в сервісі Game Pass. Однак останні кілька місяців в мережі часто циркулювали чутки, що проєкт можуть перенести на початок 2024 року.

Перший квартал року означає, що гра може вийти у проміжку з січня по квітень. Документ залито на офіційний сайт гри, тому сумнівно, що це чийсь жарт.

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Тим часом, на виставці Gamescom, яка проходить прямо зараз в Кельні, будь-хто може оцінити демоверсію Сталкера 2 на стенді Xbox. Глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер зазначив, що розробники з GSC Game World "додають в гру останні штрихи".

Так чи інакше, в найближчі пару днів варто очікувати багато матеріалу про гру. Логічно припустити, що розробники не стануть обмежуватися однією демо-версією і проведуть геймплейну демонстрацію для всіх.

А тим часом в Steam прямо зараз проходить фестиваль українських ігор, де можна купити трилогію "Сталкера" всього за 148 грн. Також знижки отримали багато хороших відеоігор – від інді-ігор від самостійних розробників до блокбастерів від GSC, 4A Games і Frogwares.

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