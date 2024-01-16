З першого кварталу 2024-го року гру відправили в третій.

Українські розробники з GSC Game World оголосили, що довгобуд S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl отримав нову дату релізу, яку показали в невеликому тридцятисекундному трейлері, опублікованому на офіційному каналі студії в YouTube.

Заголовок трейлера звучить як "оголошення фінальної релізної дати", а в його кінці вказується, що "Сталкер 2" вийде 5 вересня 2024 року. Гра вже доступна для попередніх замовлень. Раніше GSC Game World планували випустити гру в першому кварталі 2024 року. Причина зсуву релізу за датою не називається.

Автори повідомили, що до релізу продовжать ділитися подробицями про гру. Днями GSC Game World поділилися з спільнотою новими скріншотами з оновленим інтерфейсом. Якщо бути точніше, самі зображення старі, а ось інтерфейс на них відрізняється від попередньої версії на тих же самих скріншотах. Судячи з усього, автори прийшли до фінального варіанту, який побачать геймери в релізній версії гри.

Реліз S. T. A. L. K. E. R. 2 відбудеться на ПК і Xbox Series X/S. гра стане доступна за підпискою Game Pass з першого дня виходу.