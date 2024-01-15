Реліз сиквелу, як і раніше, заплановано на перший квартал 2024 року – імовірно, він відбудеться в лютому.

Вихід STALKER 2: Heart of Chornobyl з кожним днем все ближче. Раніше цього місяця почалося передзавантаження гри, а тепер GSC Game World поділилися зі спільнотою новими скріншотами з оновленим інтерфейсом.

Якщо бути точніше, самі світлини старі, а ось інтерфейс на них відрізняється від попередньої версії на тих же самих скріншотах. Судячи з усього, українські розробники прийшли до фінального варіанту, який побачать геймери в релізній версії гри.

Стара версія інтерфейсу

Відео дня

Нова версія інтерфейсу

Як видно, смужка здоров'я, а також показник патронів тепер більш стилізовані і інформативні – як і панель зверху з іконками подій на карті.

Гравці впевнені, що ця зміна натякає на близький показ гри. У Microsoft, яка просуває гру на своїх консолях, на 18 січня намічена презентація Xbox Developer_Direct. Можливо, нові кадри якраз покажуть в рамках заходу.

Останній показ STALKER 2 відбувся у грудні. Тоді нам показали сюжетний трейлер, в якому ще раз підтвердили, що реліз гри відбудеться в "першому кварталі 2024 року". Якщо вірити "злитій" дорожній карті, GSC націлюються на випуск у середині лютого.

А минулого літа GSC привезла демо "Сталкера 2" на івент Gamescom, де кожен охочий міг особисто оцінити український шутер. Тоді ж глава Xbox Філ Спенсер зазначив, що розробники з GSC Game World "додають в гру останні штрихи".

Нагадаємо, що дії нової частини серії STALKER розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора, а історія відзначиться декількома кінцівками. Сталкер 2 розробляється для PC і Xbox Series X/S.

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