Стали відомі всі українські пісні, які грають у Stalker 2 / Фото - GSC Game World

Сьогодні відбувся реліз найочікуванішої української гри останніх 10 років. Stalker 2 вже дістався до комп'ютерів усіх фанатів, які вже багато років готові до дослідження Зони.

Як і в минулих частинах серії, у сиквелі музика посідає важливе місце у вибудовуванні атмосфери Зони. У Сталкер 2 розробники з GSC відмовилися від усіх російських пісень, які лунали з радіоприймачів у минулих частинах, і віддали перевагу українським виконавцям.

Виданню Play.ua вдалося зібрати всі пісні, які грають на радіо в Stalker 2. Усього їх набралося аж 434 штуки, причому там грає як і класика української естради, так і альтернатива, яка зовсім недавно вибралася з андеграунду.

Відео дня

DakhTrio

  • Між світом і душею
  • Невже
  • Тиша
  • Сховатися від долі

Epolets

  • Мамо
  • Серце
  • Титанік
  • Злива
  • Зраджуй

GRABAR

  • Ааа (Допиши ще трохи голосних)
  • Дощі
  • Ходить туга (live)
  • Мова
  • Іскрою

Jerry Heil

  • Пошта

SadSvit

  • Касета
  • Квіти
  • Молодість
  • Пам'ятай свій дім
  • Персонажі
  • Пітьма

ZWYNTAR

  • Човен
  • Диявол входить у місто
  • Мати темрява
  • Муншайн
  • Погана кров
  • Танцюй та пий
  • Трясовина

Хейтспіч

  • Гейтспіч
  • Іди на***
  • Мама казала
  • Пісня про ромашку
  • Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою
  • Птахи летять додому
  • Гав

Христина Соловій

  • Українська лють
  • Хто як не ти
  • Тримай
  • Я твоя зброя

Океан Ельзи

  • Без бою
  • Коли тебе нема
  • Не питай
  • Не твоя війна
  • Невидима сім'я
  • Обійми
  • Там, де нас нема

Як уже було сказано, це далеко не повний плейлист. З повним списком композицій і навіть зібраним плейлистом можна ознайомитися на сайті Play.ua.

Stalker 2 вийшов і залишив змішані емоції у критиків. Журналісти зазначають, що це чудова гра, але технічний бік гри псує будь-яке задоволення, яке може принести сиквел.

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