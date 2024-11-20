Загалом у другому Сталкері грає аж майже 450 українських пісень.

Сьогодні відбувся реліз найочікуванішої української гри останніх 10 років. Stalker 2 вже дістався до комп'ютерів усіх фанатів, які вже багато років готові до дослідження Зони.

Як і в минулих частинах серії, у сиквелі музика посідає важливе місце у вибудовуванні атмосфери Зони. У Сталкер 2 розробники з GSC відмовилися від усіх російських пісень, які лунали з радіоприймачів у минулих частинах, і віддали перевагу українським виконавцям.

Виданню Play.ua вдалося зібрати всі пісні, які грають на радіо в Stalker 2. Усього їх набралося аж 434 штуки, причому там грає як і класика української естради, так і альтернатива, яка зовсім недавно вибралася з андеграунду.

Відео дня

DakhTrio

Між світом і душею

Невже

Тиша

Сховатися від долі

Epolets

Мамо

Серце

Титанік

Злива

Зраджуй

GRABAR

Ааа (Допиши ще трохи голосних)

Дощі

Ходить туга (live)

Мова

Іскрою

Jerry Heil

Пошта

SadSvit

Касета

Квіти

Молодість

Пам'ятай свій дім

Персонажі

Пітьма

ZWYNTAR

Човен

Диявол входить у місто

Мати темрява

Муншайн

Погана кров

Танцюй та пий

Трясовина

Хейтспіч

Гейтспіч

Іди на***

Мама казала

Пісня про ромашку

Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою

Птахи летять додому

Гав

Христина Соловій

Українська лють

Хто як не ти

Тримай

Я твоя зброя

Океан Ельзи

Без бою

Коли тебе нема

Не питай

Не твоя війна

Невидима сім'я

Обійми

Там, де нас нема

Як уже було сказано, це далеко не повний плейлист. З повним списком композицій і навіть зібраним плейлистом можна ознайомитися на сайті Play.ua.

Stalker 2 вийшов і залишив змішані емоції у критиків. Журналісти зазначають, що це чудова гра, але технічний бік гри псує будь-яке задоволення, яке може принести сиквел.

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