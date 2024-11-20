Сьогодні відбувся реліз найочікуванішої української гри останніх 10 років. Stalker 2 вже дістався до комп'ютерів усіх фанатів, які вже багато років готові до дослідження Зони.
Як і в минулих частинах серії, у сиквелі музика посідає важливе місце у вибудовуванні атмосфери Зони. У Сталкер 2 розробники з GSC відмовилися від усіх російських пісень, які лунали з радіоприймачів у минулих частинах, і віддали перевагу українським виконавцям.
Виданню Play.ua вдалося зібрати всі пісні, які грають на радіо в Stalker 2. Усього їх набралося аж 434 штуки, причому там грає як і класика української естради, так і альтернатива, яка зовсім недавно вибралася з андеграунду.
DakhTrio
- Між світом і душею
- Невже
- Тиша
- Сховатися від долі
Epolets
- Мамо
- Серце
- Титанік
- Злива
- Зраджуй
GRABAR
- Ааа (Допиши ще трохи голосних)
- Дощі
- Ходить туга (live)
- Мова
- Іскрою
Jerry Heil
- Пошта
SadSvit
- Касета
- Квіти
- Молодість
- Пам'ятай свій дім
- Персонажі
- Пітьма
ZWYNTAR
- Човен
- Диявол входить у місто
- Мати темрява
- Муншайн
- Погана кров
- Танцюй та пий
- Трясовина
Хейтспіч
- Гейтспіч
- Іди на***
- Мама казала
- Пісня про ромашку
- Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою
- Птахи летять додому
- Гав
Христина Соловій
- Українська лють
- Хто як не ти
- Тримай
- Я твоя зброя
Океан Ельзи
- Без бою
- Коли тебе нема
- Не питай
- Не твоя війна
- Невидима сім'я
- Обійми
- Там, де нас нема
Як уже було сказано, це далеко не повний плейлист. З повним списком композицій і навіть зібраним плейлистом можна ознайомитися на сайті Play.ua.
Stalker 2 вийшов і залишив змішані емоції у критиків. Журналісти зазначають, що це чудова гра, але технічний бік гри псує будь-яке задоволення, яке може принести сиквел.