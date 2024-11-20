Відбувся реліз найочікуванішої з найочікуваніших ігор десятиліття. Український шутер S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl дістався до пристроїв гравців по всьому світу. Тут ми зібрали необхідну інформацію для відповіді на запитання: ви вже готові досліджувати Зону?
Системні вимоги Stalker 2
Мінімальні
- ОС: Windows 10, Windows 11
- Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
- Оперативна пам'ять: 8 GB ОЗП
- Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Місце на диску: 150 GB
- Додатково: SSD
Рекомендовані
- ОС: Windows 10, Windows 11
- Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативна пам'ять: 16 GB ОЗП
- Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
- Місце на диску: 150 GB
- Додатково: SSD
Ціни на Stalker 2
Раніше ми розповідали, що GSC підняла ціни на Stalker 2 у Steam, щоб зрівняти їх із Microsoft Store.
Standart Edition
- Steam: 1399 гривень
- Microsoft Store: 1599 гривень
Deluxe Edition
- Steam: 1899 гривень
- Microsoft Store: 2150 гривень
Ultimate Edition
- Steam: 2550 гривень
- Microsoft Store: 2890 гривень
Також не варто забувати, що гра доступна за передплатою Xbox Game Pass лише за ~200 гривень на місяць.
Оцінки Stalker 2
Оцінка Сталкер 2 на Metacritic на момент релізу впевнено тримається на позначці 70+. Журналісти відзначають хардкорний та імерсивний геймплей, але критикують гру за жахливу технічну реалізацію. Ми зібрали добірку рецензій на Stalker 2.
GSC підготувала фінальний трейлер на честь виходу гри, в якому показали, що Стрілець вижив і знову з'явиться в сиквелі.