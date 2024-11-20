Очікуваний сиквел уже дістався до пристроїв гравців.

Відбувся реліз найочікуванішої з найочікуваніших ігор десятиліття. Український шутер S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl дістався до пристроїв гравців по всьому світу. Тут ми зібрали необхідну інформацію для відповіді на запитання: ви вже готові досліджувати Зону?

Системні вимоги Stalker 2

Мінімальні

ОС: Windows 10, Windows 11

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Оперативна пам'ять: 8 GB ОЗП

Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Місце на диску: 150 GB

Додатково: SSD

Рекомендовані

ОС: Windows 10, Windows 11

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативна пам'ять: 16 GB ОЗП

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Місце на диску: 150 GB

Додатково: SSD

Ціни на Stalker 2

Раніше ми розповідали, що GSC підняла ціни на Stalker 2 у Steam, щоб зрівняти їх із Microsoft Store.

Standart Edition

Steam: 1399 гривень

Microsoft Store: 1599 гривень

Deluxe Edition

Steam: 1899 гривень

Microsoft Store: 2150 гривень

Ultimate Edition

Steam: 2550 гривень

Microsoft Store: 2890 гривень

Також не варто забувати, що гра доступна за передплатою Xbox Game Pass лише за ~200 гривень на місяць.

Оцінки Stalker 2

Оцінка Сталкер 2 на Metacritic на момент релізу впевнено тримається на позначці 70+. Журналісти відзначають хардкорний та імерсивний геймплей, але критикують гру за жахливу технічну реалізацію. Ми зібрали добірку рецензій на Stalker 2.

GSC підготувала фінальний трейлер на честь виходу гри, в якому показали, що Стрілець вижив і знову з'явиться в сиквелі.

Вас також можуть зацікавити новини: