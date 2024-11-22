Це без урахування завантажень гри з Game Pass.

Розробники Stalker 2 з GSC Game World повідомили, що продали вже мільйон копій гри.

Анонс з'явився у Twitter компанії. GSC зазначає, що це цифра без урахування завантажень гри з Xbox Game Pass. Реальна кількість гравців набагато більша. Розробники подякували всім, хто в них вірив, і повідомили, що це тільки початок шляху для Stalker 2:

Не дивно, що в Зоні стало затісно. Було продано мільйон копій, і набагато більше сталкерів приєдналися до полювання за артефактами з Game Pass. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля випромінюється сильніше з кожним із нас. Дякую, сталкери!

Stalker 2 вийшла всього два дні тому, а вже отримала безліч хороших відгуків від гравців. Із 18 тисяч користувацьких рецензій у Steam 80% - позитивні.

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Однак таку ж однозначну любов критиків гра завоювати не зуміла. На релізі Сталкер 2 отримав 76 балів на Metacritic, що доволі середній результат. Журналісти активно лають проєкт за технічний стан, хоч визнають, що як гра Stalker 2 зроблений чудово.

Реліз Stalker 2 відбувся 20 листопада. Гра вже доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

Раніше ми повідомляли, що видання Playua змогло зібрати всі українські пісні, які грають на радіо в Сталкер 2. Усього їх аж 435.

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