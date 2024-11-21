Старт виявився успішним, навіть попри те, що гра також доступна безкоштовно в рамках підписки Game Pass.

Судячи з пікового онлайну S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у Steam, після 15 років очікувань, одного скасування і шести переносів інтерес до серії не згас. Ба більше, свіжий реліз поставив рекорд для ігор, зроблених в Україні.

За перші 24 години з моменту виходу максимальна кількість одночасних геймерів у S.T.A.L.K.E.R. 2 становила понад 113 тис. осіб. Не виключено, що напередодні вихідних цей показник ще збільшиться. Але вже зараз "Серце Чорнобиля" встановило рекорд Steam-онлайн для українських ігор. Найближче до неї знаходиться Shatterline, чий результат – 21 160 осіб, пише Mezha Media.

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Крім того, STALKER 2 непогано розташувався в загальному списку ігор з найбільшим онлайном у Steam. Український шутер перебуває на 133 місці, обігнавши такі крупні хіти, як The Witcher 3: Wild Hunt, Far Cry 5 і Phasmophobia.

Також варто зазначити, що гра також доступна безкоштовно в рамках підписки Game Pass, тому загальна аудиторія Сталкера 2 наразі невідома – можливо, у GSC Game World поділяться подробицями пізніше.

Встигло творіння GSC і підкопити оцінки користувачів. У Steam у гри 81% позитивних відгуків на основі понад 10 тисяч рецензій. Люди найбільше хвалять атмосферність, масштабність ігрового світу та якісну українську локалізацію. Однак нерідко спливають скарги на погану продуктивність.

З оглядами преси на S.T.A.L.K.E.R. 2 також можна ознайомитися. Західні критики відзначають хардкорність та імерсивність, але ругають за баги і погане технічне виконання. На момент написання новини, у Сталкера 74 бали на Metacritic.

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